◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）レーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）は今回が国内外合わせて４回目のＧ１挑戦。前走の中山記念はスムーズに４番手のインを運ぶと、直線では余力十分に突き抜けて完勝した。田中博調教師は「課題がとれてきたなと思わせる勝ち方」と、折り合い面に進境が見られた勝利と評価する。今回はクロワデュノール、ダノンデサイル