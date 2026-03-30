隅田川は墨田区の西端を沿うように流れている。この川には徒歩で通行できる橋は区内に９つある。スポーツ報知ではその橋を個別に紹介。名前の由来や歴史などを紹介する。第１回は墨田区の南端に位置する「両国橋」。＊＊＊【両国橋（りょうごくばし）】架橋されたのは１６５７年、１６６１年ともされる。区内９つの橋で最も古く、“長男”のような位置づけだ。江戸幕府は隅田川を外敵の侵入から守る天然の“防御壁”とする