映画『ドラえもん』シリーズの45作目となる新作『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』（2026年2月27日公開）が、公開から31日間で観客動員数239万人、興収30億円を突破した。【動画】水中で大冒険！公開された『映画ドラえもん』OP映像また、世代を超えて愛される名曲「夢をかなえてドラえもん」のメロディに乗せ、ドラえもんたちが美しく輝く海を冒険するオープニング映像が期間限定で公開された。今作の映画の舞台は