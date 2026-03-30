去年11月、埼玉県と群馬県でレンタルビデオ店に侵入し、スマートフォンを盗んだなどとして、男女4人が逮捕されました。警察は4人が闇バイトの実行役として指示を受け、犯行に及んだとみて調べを進めています。窃盗などの疑いで逮捕されたのは、住居不定・無職の三浦祐太容疑者（22）ら男女4人です。三浦容疑者らは去年11月、埼玉県鶴ヶ島市と群馬県伊勢崎市のレンタルビデオ店に侵入し、スマートフォンやゲーム機など270万円相当を