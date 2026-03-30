ジュニアの5人組「KEYTOLIT（キテレツ）」が30日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演し、井上瑞稀（25）が待遇についてボヤキを口にした。番組の新レギュラーになった5人は昨年、デビュー前ながらアリーナツアーを開催。既に確たる人気を築いているが、待遇面で変わっていない部分があるという。それは移動についてだった。井上は「コンサートでツアーを回らせていただいたりしているんですけど、1