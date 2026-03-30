株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が、自身のXを更新し、連日ロイヤルホストに通いハンバーグセットを食べたことを報告した。【写真】量ヤバすぎる！桐谷さんがロイヤルホストで食べたメニュー定期的に保有株や優待券を紹介している桐谷さんは今回、「昨日ロイヤルホストで食事したばかりですが、まだ今月迄の優待券があるので、27日も行きました」と説明。「優待券が5000円あると思