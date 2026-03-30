西武の5年目左腕・菅井信也投手が、4月2日のオリックス戦（ベルーナD）で今季発先発する見込みとなった。30日に本拠地で行われた投手陣の練習に高橋光成、渡辺勇太朗、隅田知一郎、平良海馬とともに参加。31日からのオリックス3連戦は隅田、高橋、菅井の順番で先発マウンドに上がる。育成選手出身の菅井は昨季5勝をマーク。今春はオープン戦に2試合登板したあとはファーム・リーグで調整し、22日のロッテ戦では5回2安打無失