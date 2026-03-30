中国・山西省のビルで火災があり、3人が死亡、23人がけがをしました。激しく燃え上がる炎。火に包まれた外壁が落下していく様子もうつっています。これは、中国のSNSに投稿された映像です。中国国営の中央テレビなどによりますと、おととい夜、山西省・太原市にある地上16階建てのビルで火災があり、3人が死亡、23人がけがをしました。このうち9人が重傷です。目撃者によりますと、ビルの1階の飲食店から火が出て、外壁をつたって