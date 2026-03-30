元プロ野球選手で野球解説者の上原浩治（50）が、30日までに長男・一真さんのインスタグラムに登場。日焼けした姿で写る、仲むつまじい親子2ショットが公開された。【写真】「知らない間にめちゃ大きくなってる」上原浩治＆長男・一真さんの親子2ショット投稿では「父のとの初めてのYouTubeを撮影しました。もうすぐアップするので楽しみにしていてください。さぁ！どっちが勝つでしょう！笑」（原文ママ）と親子でゴルフ対決