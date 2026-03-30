ボートレース津のPR隊が30日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、4月2日に開幕するG1「津ダイヤモンドカップ」をアピールした。競技エリアの完成を記念して開催される26年度G1開幕戦。ダブルドリーム制が採用され、強力メンバーがそろった。初日（2日）の12R「ツッキーDR戦」には新田雄史、西山貴浩、末永和也、磯部誠、宮地元輝、深谷知博が登場する。2日目（3日）の12R「ツックンDR戦」は茅原悠紀、中島孝平、瓜生正義、