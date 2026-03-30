２０２１年７月に静岡県熱海市伊豆山で発生した土石流災害で、遺族や被災者らが起点となった盛り土周辺の土地の前・現所有者、県、市などを相手取った損害賠償請求訴訟の尋問が２５日、静岡地裁沼津支部（前田英子裁判長）であった。現土地所有者（８９）が出廷し、土石流で多くの犠牲者が出たことについて「私に責任があると思っている。反省している」と述べた。現土地所有者は１１年、前所有者から土地を購入。現土地所有者