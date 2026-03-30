歌手の倖田來未（43）が30日放送のTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）にゲスト出演。代名詞となった“エロかっこいい”が誕生したきっかけを明かした。現在の所属事務所エイベックスのオーディションで準優勝。00年にデビューしたものの、深夜のクラブをまわるなど下積み時代が続いたことを回想。デビュー当時は「歌えれば良かった」といい、「スタッフさん、スタイリストさんとかいろんな監督さんにお