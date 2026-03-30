名画やポップカルチャーを現代的な視点で再構築し、SNSを中心に世界中から支持を集める高岡周策氏の手がけるTHE FOUND.（ザ・ファウンド）とURBAN RESEARCH（アーバンリサーチ）のスペシャルなTシャツが、2026年4月3日（金）よりURBAN RESEARCH KYOTOでの先行発売を皮切りに各店で発売される。国内外のストリート・ファッション界から高い注目を集め、名画やアニメのキャラクターと現代の風景やファッションを融合させた、シュール