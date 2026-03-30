インテルが、ラツィオに所属するスペイン代表DFマリオ・ヒラ（25）の獲得に興味を持っているようだ。イタリア『La Gazzetta dello Sport』が伝えた。セリエAでは首位に位置しながらも、3試合未勝利とリーグ戦連覇に向けて足踏み状態が続いているインテル。今夏には守備の要の1人であるイタリア代表DFアレッサンドロ・バストーニにバルセロナ移籍の可能性が盛んに取り沙汰されている。バルセロナとのクラブ間交渉はまだスタートして