キム・ヘソンを巡りドジャースに批判が浴びせられているという(C)Getty Imagesドジャースはダイヤモンドバックスとの開幕カードに3連勝を飾り、好調なスタートを切った。そんな中、米メディア『Newsweek』が「キム・ヘソンのマイナー送り、ドジャースの判断に非難の嵐」と題した記事を掲載している。【動画】世界一軍団のパワーだ！韓国代表キム・ヘソンの同点右越え2ラン同メディアは、ドジャースの現状について「文句のつ