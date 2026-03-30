千葉県流山市で30日午後、1歳の男の子が用水路に転落して流され意識不明の重体です。30日午後2時過ぎ、流山市駒木の用水路に、1歳の男の子が転落しました。男の子は救助され病院に運ばれて治療を受けていますが、意識不明の重体です。現場は東武アーバンパークライン豊四季駅から北に約400メートルの住宅街近くの用水路です。警察は男の子が転落した原因を調べています