新年度予算案が年度内に成立しない場合に備え、11年ぶりに政府が国会に提出した暫定予算案が、まもなく参議院本会議で可決され、成立します。高市総理：とにかく本予算が年度内に成立しない場合に備えて、予算の空白が生じないよう暫定予算の審議をお願いしている。暫定予算案は、午前の衆議院予算委員会、午後の衆議院本会議で自民党・日本維新の会の与党と、中道改革連合・国民民主党などの野党の賛成多数で可決されました。その