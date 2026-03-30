首都直下地震における即時応援自治体の組み合わせ総務省は30日、首都直下地震が発生した際に大きな被害が想定される東京圏に応援職員を即時派遣する自治体の割り当てを発表した。事前に決めておくことで迅速な対応につなげる狙い。東京、埼玉、千葉、神奈川の4都県に36道府県と13政令指定都市から向かう。4月から運用を開始する。最も大きな被害が想定される東京は、青森や長崎など14県と名古屋市など6市が応援。埼玉は、秋田