女子プロサッカーＷＥリーグ・日テレ東京Ｖは３０日、ＡＦＣ女子チャンピオンズリーグ２０２５／２６の準決勝の試合日程が決定したことを発表した。ＡＷＣＬ準々決勝ではスタリオン・ラグナ（フィリピン）に５―０で快勝し、日本勢初の４強進出を決めた日テレ東京Ｖ。準決勝以降は韓国・水原で集中開催され、日テレ東京Ｖは５月２０日（午後２時キックオフ）にオーストラリアのメルボルン・シティＦＣと対戦する。決勝は５月