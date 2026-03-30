デビューからの連続試合本塁打のメジャー記録は4試合で、2016年にロッキーズのストーリー（現レッドソックス）が開幕戦から続け、計6本を放った。村上が到達した3戦連発は計4人で、19年にマリナーズのルイスが達成。デローター（ガーディアンズ）は昨季ポストシーズンで出場しているが、レギュラーシーズンデビューが今季開幕からで3戦計4発を放ち、29日のマリナーズ戦で本塁打が出ず止まった。連続試合本塁打のメジャー記録は