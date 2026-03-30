モータースポーツ最高峰F1™の日本グランプリは、メルセデスの19歳、アントネッリ選手が、2戦連続優勝を果たした。決勝の行われる29日には、約13万人の観客が詰めかけた桜咲く春の鈴鹿サーキット。決勝前のセレモニーには、X JAPANのYOSHIKIさんが登場し、ピアノとドラムで国歌を演奏した。注目は2戦連続ポールポジションを獲得したアントネッリ選手だったが、スタートで大きく出遅れ、6位まで順位を落としてしまう。しかしこ