北海道電力は3月27日、三井物産、IHI、苫小牧埠頭とともに、水素社会推進法に基づく「拠点整備支援制度」に申請し、経済産業大臣および国土交通大臣の認定を受けたと発表した。4社は認定を受けた事業計画に基づき、日本で初めての商業運用を目指す低炭素アンモニアの大規模サプライチェーン構築プロジェクトとして、2030年度までに北海道苫小牧地域に低炭素アンモニアを供給可能な拠点の構築を目指す。苫小牧地域におけるアンモニ