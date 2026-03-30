東京女子プロレスのプリンセス・オブ・プリンセス（プリプリ）新王者の荒井優希（２７）がＪ―ＲＯＤとの初防衛戦（現地時間４月１６日、米・ラスベガス）へ向け意気込みを語った。荒井は２９日の両国国技館大会で至宝を初戴冠。３０日に都内で行われた一夜明け会見では「１日たっても、まだ手元にチャンピオンベルトがあるのが夢のようで、本当につかんだんだなと、ひしひしと感じています。チャンピオンになった今がゴールじ