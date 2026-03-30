北海道電力は3月25日、苫小牧港管理組合が「苫小牧港港湾脱炭素化推進計画」の見直しを公表したと発表した。北海道電力も参画する「苫小牧港港湾脱炭素化推進協議会」での議論や審議を踏まえた改訂で、同社が1月30日に公表した北海道苫小牧地域を起点とする新たなエネルギーサプライチェーン構想の内容も反映されているという。北海道電力ロゴ○計画の概要同計画は、2024年3月に苫小牧港管理組合が策定したもので、港の運営・物流