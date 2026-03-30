開幕直後に、もう黄信号か。ガーディアンズが抱える最大の火種は、打線ではなく先発陣のようだ。米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮＳＩ」は、今季序盤のローテーション不安に強い警鐘を鳴らしている。実際、ガーディアンズは２９日（日本時間３０日）の敵地マリナーズ戦に０―８で完敗し、開幕４連戦を２勝２敗で終えた。五分でしのいだ形ではあるが、次カードは敵地ドジャースタジアムでの３連戦。相手