北海道電力は3月26日、洞爺湖町と「脱炭素社会の実現に向けた連携協定」を締結した。両者が緊密に連携・協働し、同町の脱炭素化を推進することを目的としている。北海道電力 ロゴ○取り組みの概要洞爺湖町は2023年1月13日に「洞爺湖町ゼロカーボンシティ宣言」を表明し、2050年までに温室効果ガス排出量の実質ゼロを目指している。北海道電力も、2050年の北海道におけるエネルギー全体のカーボンニュートラル実現に向け、再生可能