片岡物産は4月1日から、フランス産発酵バター「エシレ バター」を使用した、店内で焼き上げるサブレ「プティブール･エシレ(2枚入)」の販売店舗を拡大する。価格は税込432円。〈先行販売が好評、首都圏3店舗で販売開始〉2025年秋から、ジェイアール名古屋タカシマヤ内の「エシレ･パティスリー オ ブール」で先行販売している商品で、反響を受け、渋谷･横浜･池袋の3店舗でも取り扱いを始める。店内厨房で販売当日に焼き上げており、