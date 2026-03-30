【モデルプレス＝2026/03/30】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた瀬乃真帆子が3月28日に、自身のInstagramを更新。美しいデコルテが際立つオフショルダー姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】「今日好き」出身18歳アイドル「天使みたい」色白素肌輝くオフショル姿◆瀬乃真帆子、美デコルテ全開のオフショル姿公開瀬乃は「桜が降る夜は 貴方に会いたい