結婚と同時に芸能界を引退したガールズグループALICEの元メンバー・ソヒが、愛娘の誕生を報告した。3月30日、ソヒは自身のインスタグラムを更新し「とてもとても大切で、そっと胸にしまってきた私のすべて。宝物たちです」というコメントとともに、数枚の写真を投稿した。【写真】“骨盤美女”ALICE・ソヒ、ラッシュガード姿公開された写真には、妊娠中のソヒの姿をはじめ、出産後の育児の様子などが収められている。夫と娘ととも