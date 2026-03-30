【女子旅プレス＝2026/03/30】リーガロイヤルホテルズの新ブランドホテル 「アンカード・バイ・リーガ 大阪なんば」が、2026年4月3日（金）に開業。「PLAYFUL OSAKA」をコンセプトに、なんば・新世界エリアの熱量をアートで表現。大浴場やサウナ、大阪グルメを満喫できるレストランを備え、遊び心に満ちた滞在体験を提供する。【写真】「フォーシーズンズホテル大阪」摩天楼からの景色と上質な食体験が待つラグジュアリー空間でリ