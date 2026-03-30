【モデルプレス＝2026/03/30】モデルの西山茉希が3月29日、自身のInstagramを更新。豪華な手料理を披露し、注目を集めている。【写真】40歳2児のママモデル「未知数な組み合わせ」“バルサミコ納豆”など並んだ豪華食卓◆西山茉希、豪華な食卓を披露西山は「＃西山食堂」とハッシュタグを付け、写真を投稿。「最近のお供、焼き海苔食卓 おかずにもご飯にも、香りとパリパリ食感で美味しい味変もプラス」（※原文ママ）とお皿に盛り