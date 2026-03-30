【桑山千雪 ガルディエーヌホワイトパールver.】 2027年1月 発売予定 価格：33,000円 ユニオンクリエイティブは、フィギュア「桑山千雪 ガルディエーヌホワイトパールver.」を2027年1月に発売する。価格は33,000円。 本商品はゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」よりアイドル、桑山千雪を”ガルディエーヌホ