【光るポメラニアン】 3月30日 発売 価格：1回500円 ブシロードクリエイティブは、カプセルトイ「光るポメラニアン」を本日3月30日より発売した。価格は1回500円。 本商品は夜道で出会うと思わずニッコリしてしまう、光る首輪をつけたポメラニアンをライト付きフィギュア化。ライトは選べる7色で、ふわふわの毛からじんわりと光る様子が再現できる。 ライト未点灯