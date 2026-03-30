香港の都市景観。（資料写真、香港＝新華社記者／陳鐸）【新華社北京3月30日】中国香港特別行政区統計処が26日に発表した2月のモノの輸出額は前年同月比24.7％増、輸入額は29.9％増となった。1〜2月の輸出額は前年同期比29.6％、輸入額は34.1％それぞれ増えた。貿易収支は790億香港ドル（1香港ドル＝約20円）の黒字となり、輸入額の7.8％に相当した。特区政府は、今年に入って輸出が好調に推移し、大部分の市場向けと主要商品