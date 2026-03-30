気品あるツヤとふんわり血色感をひとつで叶える新作が登場♡シスレーから、リップにもチークにも使えるマルチカラーが発売されます。とろけるようなムーステクスチャーと軽やかなつけ心地で、まるで素肌が美しく色づいたような仕上がりに。忙しい日でも手軽に美しさをプラスできる、今注目のアイテムです♪ ふんわり軽やかなベルベット質感 「カラー クラウド」は、クリーミ&#