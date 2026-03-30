東京・大田区のマンションの宅配ボックスから「置き配」された「ユニコーンガンダム」のプラモデルを盗んだとして警視庁に逮捕された男性（31）について、東京地検はきょう（3月30日）付けで不起訴処分としました。東京地検は、「収集した関係証拠の内容を踏まえて、不起訴処分とした」としています。