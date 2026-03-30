東京都八王子市で2021年、アパートの外階段が崩れて住人女性＝当時（58）＝が転落死した事故で、東京地検立川支部は30日、業務上過失致死罪で施工会社「則武地所」（相模原市、破産）の会長だった男性（78）を在宅起訴した。立川支部によると、男性は八王子市南新町のアパートにある外階段の木製踊り場部分の腐食を放置、事故を起こして女性を転落死させたとしている。木製部分には防水措置を施していなかった。さらに過去に