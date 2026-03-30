記者会見する横浜市教委の担当者ら＝30日午前、横浜市役所横浜市教育委員会は30日、市立中の1年生だった男子生徒が不登校になり、いじめ重大事態に認定された事案を発表した。第三者委員会が実施した調査報告書は、学校側の事実確認や組織的な対応が遅れたなどと指摘。市教委の担当者は記者会見で「長い期間、つらい思いをさせてしまい申し訳ない」と謝罪した。報告書によると、生徒は2022年6月〜23年1月、同級生から、自身が