上沼恵美子（70）が30日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。人気タレントの人柄を絶賛した。先日、番組収録で元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂と初共演したという上沼。ハワイ好きで知られる長嶋とは、上沼がハワイに通っていた頃、飲食店で見かけながらもプライベートのため声を掛けなかったそう。そのため「ハワイのレストランで会ってるんです」と上沼が告げたところ、長嶋は「僕、ちゃん