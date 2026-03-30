俳優でタレントの片岡鶴太郎が３０日、都内で鈴木拡樹とのＷ主演舞台「ブラック・コーヒー」（４月８日開幕）の稽古場取材会に登場した。片岡は、今作が３５年ぶりの舞台主演作となる。「３５年前は、水森亜土さんのご主人が主催していた、劇団未来劇場で、私の主演の舞台を書き下ろしていただいた。その時は、渥美清さんが見に来てくださいましたね」と感慨深げに振り返った。同作は、世界的推理作家アガサ・クリスティの舞