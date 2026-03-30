上海交通大学が担当する国家重要科学技術インフラプロジェクト、深遠海全天候常駐浮体式研究施設が28日、上海で全面的に着工した。世界初となるこの超大型海上研究プラットフォームは、海洋装備、海洋資源、海洋科学など複数分野の研究ニーズに同時に対応できる能力を備えており、「遠海浮動島」とも呼ばれる。中央テレビニュースが伝えた。「遠海浮動島」ビッグサイエンス装置は、施設プラットフォーム本体、船上実験室、陸上支援