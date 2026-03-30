お笑いコンビ・チュートリアルの徳井義実さんは3月29日、自身のInstagramを更新。金髪にイメージチェンジした姿を披露し、反響を呼んでいます。【動画】金髪にイメチェンしたチュートリアル徳井「ハンサムのアップデートやー」徳井さんは、1本の自撮り動画を投稿。黒髪から金髪にヘアカラーがガラリと変わっています。イケメン芸人として知られる徳井さんですが、金髪も違和感なくなじんでおりすてきです。ファンからは「ええええ