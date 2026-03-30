ついに4WDモデル追加!?コンパクトなボディに直列6気筒を積み、後輪を振り回して走る。そんなピュアFRスポーツの代表格ともいえるBMW「M2」に、新たな動きが浮上しています。これまでFR（後輪駆動）を貫いてきたこのモデルに、ついに四輪駆動「xDrive」が設定されるという情報が出てきました。最強モデル「M2 CS」が即完売となるなか、その次の一手として注目が集まっています。【画像】超カッコイイ！ これが全長4.5m級の「2ド