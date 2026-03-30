知人女性の顔を殴ったとして、暴行の容疑で高松市木太町の露天商の男（43）が現行犯逮捕されました。 警察によりますと、露天商の男はきょう（30日）午後1時20分ごろ、高松市の男の自宅で41歳の知人女性の右顔面を左手で殴る暴行を加えた疑いです。午後1時過ぎ、近隣の人から「男女がもめている、声がうるさい」といった内容の110番通報があり、警察が駆け付けたところ男が女性に暴行した容疑が確認できたため現行犯逮捕したもの