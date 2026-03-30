IVEが、日本4th EP『LUCID DREAM』を5月27日にリリース。また、収録内容および日本版の最新アーティストビジュアルも公開となった。 （関連：IVE、BABYMONSTERらTikTok投稿急増中の「スーパースター」“職業・アイドル” 三宅健、セルフプロデュースの手腕） 本作には、タイトル曲「LUCID DREAM」、「Fashion」、さらに日本オリジナル曲となる「JIGSAW」に加え、3rd EP『IVE EMPATHY