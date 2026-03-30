現地時間３月29日、日本代表がグラスゴーからロンドンに舞台を変えて全体練習を実施。バーネットFCのホームスタジアムで行なわれた。前日にスコットランド戦があったので、その試合に45分以上出場したフィールドプレーヤーは軽めの調整だった。早めに全体練習を切り上げたメンバーのうち、３人が一緒にジョギングをしていた。その光景は“川崎ファン垂涎”の３ショットだった。谷口彰悟、田中碧、三笘薫──。川崎フロンター