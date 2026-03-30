静岡県伊東市の田久保真紀 前市長の学歴詐称疑惑を巡り、静岡地方検察庁は3月30日、卒業証書を偽造したなどの罪で田久保 前市長を在宅起訴しました。 有印私文書偽造・同行使、地方自治法違反の2つの罪で30日に在宅起訴されたのは伊東市の田久保真紀 前市長です。 起訴状などによりますと、田久保 前市長は、自らが大学を卒業していないことを認識していたにもかかわらず、大学の卒業証書を偽造し、市議会の議長らに見せたことや