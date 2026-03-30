元プロ野球選手の中田翔（36）が29日、自身のインスタグラムを更新。「家族がまた増えた!!」と報告し、ファンから「ベビちゃん達可愛い!!!」「カッコいい」などの反響が集まっている。【写真】中田翔「家族がまた増えた!!」手のひらサイズの“新家族”公開中田は「家族がまた増えた!!」とコメントし、ハッシュタグ「#モニター #中田翔 #爬虫類」と付けて写真を2枚投稿。写真には、新しいペットが水面から顔を出した姿や手に