バレーボールの秋本美空選手が母の大友愛さんへサプライズでバーズデーを祝いました。ドイツブンデスリーガ1部の「Dresdner SC」にレンタル移籍中の秋本選手。30日自身のInstagramで大友愛さんへ「44歳おめでとう」とサプライズをしたことを投稿。写真には「44」のバルーンと、ケーキを持つ大友選手。イチゴがたっぷりのったショートケーキは秋本選手の手作り。「ホイップクリーム足りなかった #happybirthdaymom #友達と作ったケ