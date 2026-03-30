和歌山―徳島間を結ぶ南海フェリー（同社提供）南海電気鉄道は30日、子会社の南海フェリーが運航し、和歌山―徳島間を結ぶフェリー事業から撤退すると発表した。燃料費高騰による収支悪化やフェリーの老朽化などが要因。2028年3月末で運航を終える予定だが、早める場合もあるとしている。南海電鉄によると、1998年に神戸市と淡路島（兵庫県）を結ぶ明石海峡大橋が完成し、移動手段が陸路に移ったことや、新型コロナウイルスの